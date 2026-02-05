Sondrio aperto il nuovo Centro intercomunale di raccolta rifiuti

A Sondrio è stato aperto ufficialmente il nuovo Centro intercomunale di raccolta rifiuti. L’inaugurazione si è svolta mercoledì 4 febbraio in via Ventina. Il centro servirà non solo il capoluogo, ma anche i Comuni vicini di Albosaggia, Caiolo, Castione Andevenno e Montagna in. La struttura punta a migliorare la gestione dei rifiuti e a rendere più pratico il conferimento per i cittadini di tutta la zona.

Un nuovo tassello nella gestione sostenibile dei rifiuti del Sondriese prende forma in via Ventina: mercoledì 4 febbraio è stato inaugurato il Centro intercomunale di raccolta che servirà, oltre al capoluogo, anche i Comuni del circondario — Albosaggia, Caiolo, Castione Andevenno e Montagna in.

