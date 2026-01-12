Manovra Uniamo | Bene attenzione per screening neonatale esteso a malattie rare
La legge di Bilancio 2026 evidenzia l'impegno delle istituzioni italiane nel potenziare gli screening neonatali, con particolare attenzione alle malattie rare. La normativa, approvata recentemente, include due provvedimenti dedicati a questo ambito, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi e mirati per la salute dei neonati. Questo passo rappresenta un avanzamento significativo nella tutela della salute infantile e nella prevenzione delle patologie rare.
Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) - "La recente approvazione della legge di Bilancio 2026 testimonia una significativa attenzione da parte dei parlamentari rispetto agli screening neonatali, tema che rientra all'interno di due provvedimenti specifici. Infatti, grazie all'emendamento presentato a prima firma della senatrice Raffaella Paita, la legge (commi 952-953) istituisce un Fondo specifico da 500 mila euro per il 2026 e il 2027 che permetterà alle Regioni di avviare progetti pilota al fine di ampliare il proprio panel regionale dello screening neonatale esteso". È quanto si legge in una nota diffusa dalla Federazione italiana malattie rare (Uniamo). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Malattie rare: Uniamo e Crea Sanità insieme per ‘MonitoRare’ farmaci e screening neonatale
Leggi anche: Screening neonatale, in Lombardia dal 2026 altri due test per malattie genetiche rare
Manovra. Corte dei conti: “Bene Governo su finanziamento sanità. Ma attenzione a immobilismo dei fondi vincolati” - Il presidente Arturo Martucci di Scarfizzi in audizione sulla Manovra oggi presso la Commissione riunite Bilancio di Camera e Senato evidenzia il pericolo dei fondi vincolati: “Può esporre al rischio ... quotidianosanita.it
«Davanti a Dio e alle promesse del nostro amore, ci uniamo in un solo cuore, iniziando la nostra eternità insieme, la vita. Ti amo». Così Hulk, ex bomber di Porto e Zenit, ha giurato amore eterno a Camila Angelo. Il dettaglio che ha scatenato un vero caso Ca - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.