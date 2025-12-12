Malattie rare | Uniamo e Crea Sanità insieme per ‘MonitoRare’ farmaci e screening neonatale

L'articolo esplora l'iniziativa congiunta di Uniamo e Crea Sanità dedicata a ‘MonitoRare’, focalizzata su malattie rare, farmaci e screening neonatale. Viene analizzato l'impatto degli aspetti economici, organizzativi e sociali sulla qualità di vita delle persone affette, con l'obiettivo di migliorare le politiche di accesso alle cure e ai servizi essenziali.

(Adnkronos) – Approfondire gli aspetti economici, organizzativi e sociali che influenzano la vita delle persone con malattia rara, contribuendo a migliorare le politiche di accesso ai farmaci e ai servizi essenziali, incluse le attività di screening neonatale. Sono gli obiettivi di 'MonitoRare – Focus farmaci per malattie rare e screening neonatale', un nuovo progetto di .

