Malattie rare circa 2000 quelle registrate in Puglia | quali sono quelle più diffuse in Capitanata

Il Centro Territoriale Malattie Rare di Asl Foggia ha organizzato un Open Day per sensibilizzare sulla diffusione di circa 2000 malattie rare in Puglia, con particolare attenzione a Capitanata. La giornata mira a informare pazienti e famiglie sui sintomi più comuni e i percorsi di cura disponibili. Durante l’evento, sono stati presentati dati aggiornati e testimonianze di chi affronta queste patologie quotidianamente. La manifestazione coinvolge medici, associazioni e cittadini interessati.

Si è svolto oggi, 23 febbraio 2026, l’Open Day organizzato dal Centro Territoriale Malattie Rare (Ctmr) di Asl Foggia, in occasione della Giornata delle Malattie Rare. L’iniziativa, ospitata nell’atrio del Distretto Socio Sanitario di Foggia in piazza della Libertà, ha visto la partecipazione di pazienti, familiari, caregiver e operatori sanitari. Nel corso della giornata il team del Centro ha illustrato funzioni e percorsi assistenziali, offrendo colloqui di orientamento e consulenza. A ricevere gli utenti sono stati la referente aziendale Maria Antonietta Candela, specialista in Pediatria e Genetica Medica, insieme alla geriatra Piera Calderisi, alla psicologa Margherita Cusano e alla coadiutrice amministrativa Ivana Colecchia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

