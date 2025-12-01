Skipass quanto costa una giornata sugli sci | quali sono le località più care fra quelle frequentate dai milanesi
Milano, 1 dicembre 2025 – Bello lo sci, però non ci vivrei. Altroconsumo, in tempi di marcia di avvicinamento alle Olimpiadi invernali, ha messo in fila le stazioni sciistiche, comprese quelle tradizionalmente frequentate dai milanesi, a seconda dei prezzi degli skipass. L’indagine. Dolomiti e Trentino-Alto Adige . Piemonte. Lombardia. Valle d’Aosta . Friuli-Venezia Giulia. L’indagine. Prima notizia: sciare costa sempre di più. Il costo medio del biglietto giornaliero cresce del 4%, mentre l’abbonamento di cinque giorni del 4,4%. Solo per accedere agli impianti e alle piste una famiglia di tre persone spenderà fino a 260 euro al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
