La neve arriva in città | quali sono quelle più a rischio
Secondo le previsioni meteorologiche, diverse città italiane sono a rischio di nevicate e condizioni di maltempo a causa di un'ondata di aria fredda proveniente dall’Artico. Le basse temperature e le precipitazioni nevose interessano in particolare alcune zone di pianura e le aree costiere, richiedendo attenzione e preparazione per affrontare le eventuali conseguenze di questo fenomeno invernale.
Come da previsioni, una buona fetta d'Italia si trova sotto una sferzata d'aria gelida che si è messa in moto direttamente dall'Artico provocando un'ondata di maltempo di stampo pienamente invernale con temperature sotto le medie di questo periodo e il ritorno della neve su alcune città di pianura e zone costiere. Dove cade (e cadrà) la neve. La "notizia" è che i fiocchi bianchi cadono copiosi su Rimini e in Romagna dove si sono già accumulati alcuni centimetri. Tutto questo è possibile grazie a un vortice ciclonico molto attivo soprattutto nella giornata odierna dell'Epifania con nuova neve nelle prossime ore anche in pianura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
