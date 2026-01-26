Il virus Nipah, recentemente riscontrato nel Bengala occidentale, rappresenta una minaccia per la salute pubblica in India. Questa malattia, caratterizzata da sintomi iniziali simili a quelli influenzali, può evolvere rapidamente portando al coma entro 48 ore. Monitore e prevenzione sono fondamentali per contenere la diffusione e ridurre i rischi associati a questa infezione.

L’India torna a fare i conti con il virus Nipah, un ospite sgradito e pericoloso che ha recentemente colpito lo Stato del Bengala occidentale. Il bilancio attuale parla di cinque contagiati, tra cui personale sanitario in prima linea, e oltre cento persone costrette all’isolamento precauzionale. Nonostante la distanza geografica, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito questo patogeno tra quelli ad “alto rischio” a causa della sua aggressività e della velocità con cui può diffondersi. Il Nipah è ciò che gli scienziati chiamano zoonosi: una malattia che compie un “salto” dagli animali all’uomo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Virus Nipah, torna la paura in India: i sintomi della malattia che porta al coma in 48 ore

