Virus Nipah torna la paura in India | i sintomi della malattia che porta al coma in 48 ore
Il virus Nipah, recentemente riscontrato nel Bengala occidentale, rappresenta una minaccia per la salute pubblica in India. Questa malattia, caratterizzata da sintomi iniziali simili a quelli influenzali, può evolvere rapidamente portando al coma entro 48 ore. Monitore e prevenzione sono fondamentali per contenere la diffusione e ridurre i rischi associati a questa infezione.
L’India torna a fare i conti con il virus Nipah, un ospite sgradito e pericoloso che ha recentemente colpito lo Stato del Bengala occidentale. Il bilancio attuale parla di cinque contagiati, tra cui personale sanitario in prima linea, e oltre cento persone costrette all’isolamento precauzionale. Nonostante la distanza geografica, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito questo patogeno tra quelli ad “alto rischio” a causa della sua aggressività e della velocità con cui può diffondersi. Il Nipah è ciò che gli scienziati chiamano zoonosi: una malattia che compie un “salto” dagli animali all’uomo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Epidemia di mortale virus Nipah in India, Bassetti: “Si teme rapida diffusione”. Cento persone in quarantenaIn India si è verificato un focolaio di virus Nipah, una malattia grave con un alto tasso di mortalità, priva di cure e vaccini disponibili.
“Già cinque casi”. La malattia torna a far paura dopo 30 anni: sintomi e rischiDopo oltre quarant’anni di assenza, l’Europa si trova nuovamente di fronte a un focolaio di lebbra, una malattia infettiva ormai rara.
Argomenti discussi: Virus Nipah in India, gli esperti: 'No allarmismi'. Di cosa si tratta; Virus Nipah, l'Oms lancia l'allerta: tasso di mortalità altissimo. Ecco cosa sta succedendo davvero in India; Epidemia di mortale virus Nipah in India, Bassetti: Si teme rapida diffusione. Cento persone in quarantena; Virus Nipah ad alta mortalità, nuovi casi trasmessi dai pipistrelli per Bassetti: Si teme rapida diffussione.
Virus Nipah in India, cosa sappiamo sui nuovi casi e sui rischi realiNuovi casi di virus Nipah India nel Bengala Occidentale. Sintomi, rischi, mortalità e perché l’Oms invita alla massima cautela. blogsicilia.it
Virus Nipah in India: cos’è, come si diffonde, i rischi per la salute e le strategie di prevenzione contro una delle infezioni più letali al mondoIl virus Nipah torna a fare grandissima paura in India, richiamando l'attenzione globale su una delle malattie infettive più pericolose e meno conosciute degli ultimi decenni. Ma cos'è davvero il viru ... alphabetcity.it
Allerta Virus Nipah, scatta la quarantena: "Si teme una rapida diffusione" ...Continua - facebook.com facebook
Virus Nipah in India, cosa sappiamo sui nuovi casi e sui rischi reali x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.