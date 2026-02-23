Cos’è la malaria? Sintomi cure prevenzione di una malattia quasi del tutto sconfitta

La malaria si diffonde attraverso le punture di zanzare infette, causando febbre alta e brividi intensi. La malattia si trasmette principalmente nelle zone tropicali, dove le condizioni favoriscono la proliferazione delle zanzare. Recentemente, le campagne di prevenzione hanno ridotto notevolmente i casi, ma alcune aree ancora registrano focolai. La lotta contro questa malattia si concentra su interventi mirati e distribuzione di farmaci efficaci. La diffusione resta un problema in molte regioni del mondo.

La malaria, conosciuta anche come paludismo, è una malattia parassitaria causata da protozoi del genere Plasmodium. Il termine deriva dal medievale italiano "mal aria", ossia "cattiva aria": prima che la scienza ne svelasse la vera origine, si credeva che il morbo nascesse dai miasmi malsani delle paludi. In realtà, il vero responsabile è la zanzara femmina del genere Anopheles, che trasmette il parassita pungendo l'essere umano. Le specie di Plasmodium capaci di infettare l'uomo sono principalmente quattro, ma la più pericolosa è il Plasmodium falciparum, responsabile della forma più grave della malattia e della quasi totalità dei decessi.

