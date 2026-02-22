Milan-Parma il crocevia di Allegri | tra il miraggio Scudetto e il match point Champions

Il Milan ha deciso di puntare tutto sulla partita contro il Parma, dopo la vittoria dell’Inter a Lecce ha cambiato le prospettive in classifica. Allegri sa che questa sfida può decidere il futuro del campionato e la qualificazione in Champions. La squadra si prepara con intensità, consapevole dell’importanza di ottenere i tre punti. La partita si gioca a San Siro, dove i tifosi attendono una risposta per la corsa allo scudetto e all’Europa.

Il pomeriggio di San Siro si trasforma in uno snodo vitale per la stagione del Milan. Con la vittoria dell’Inter a Lecce, che ha ristabilito le distanze in vetta, i rossoneri si trovano davanti a un bivio psicologico e matematico: alimentare la flebile speranza tricolore o blindare, forse definitivamente, il ritorno nell’Europa che conta. Grazie al clamoroso tonfo della Juventus contro il Como, Massimiliano Allegri ha l’opportunità di scavare un solco di +11 (potenzialmente +12) sui bianconeri, rendendo la corsa al quinto posto un ricordo lontano. Tuttavia, il tecnico livornese non smette di guardare avanti, con l’obiettivo di arrivare al derby del 7 marzo con un distacco che possa ancora spaventare la capolista. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan-Como, l'ora di Leao: Allegri lancia il portoghese nel "crocevia" scudetto

Milan-Parma, Allegri fra sogni e realtà: "Inter nettamente favorita per lo scudetto. E noi non siamo ancora in Champions"

Argomenti discussi: Stasera c'è il Pisa. CorSera: Crocevia Milan, il piano di Allegri; Milan: Allegri annuncia il recupero di Pavlovic e il miglioramento di Pulisic e Leao.

