Madagascar Azione contro la fame | 16mila persone hanno perso la casa per il ciclone Gezani

Il ciclone Gezani ha causato la perdita di circa 16.000 case in Madagascar, provocando un forte impatto sulla popolazione locale. La tempesta ha colpito oltre 260.000 persone, molte delle quali si trovano ora senza un riparo stabile. Le abitazioni danneggiate o distrutte rappresentano un grave problema per le comunità colpite. Le immagini delle case sfollate mostrano la drammatica situazione nelle zone più colpite dal disastro naturale.

Oltre 260mila persone colpite dal ciclone e oltre 16mila senza casa, con 18mila abitazioni distrutte o danneggiate. Sono le drammatiche conseguenze del ciclone tropicale Gezani che il 10 febbraio ha colpito la costa orientale del Madagascar, abbattendosi con particolare violenza sulla città di Toamasina. A citare i dati dell’agenzia nazionale per la gestione delle situazioni di emergenza è il team di Azione Contro la Fame, operativo sul posto per contribuire alla risposta umanitaria. “Il ciclone ha causato distruzioni su vasta scala: case distrutte, quartieri allagati, strade inagibili e interruzioni diffuse dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni”, ha dichiarato Robert Sebbag, presidente di Azione Contro la Fame Francia, che lancia un appello alla solidarietà per sostenere le comunità più colpite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Madagascar, il ciclone Gezani devasta l’isolaMadagascar si risveglia sotto una pioggia incessante e venti fortissimi.

Madagascar, il ciclone Gezani colpisce l'isola con venti oltre i 195 km/h: la devastazione per le stradeUn nuovo ciclone ha colpito Madagascar.

Ciclone in Madagascar: Azione contro la fame, in prima linea con misure di emergenza. Appello alla solidarietà per sostenere le comunità più colpiteMartedì 10 febbraio, il ciclone tropicale Gezani ha colpito la costa orientale del Madagascar, abbattendosi con particolare violenza sulla città di Toamasina. I team di Azione contro la fame sono oper ... agensir.it

