Madagascar, il ciclone Gezani devasta l'isola

Madagascar si risveglia sotto una pioggia incessante e venti fortissimi. Il ciclone Gezani ha colpito l’isola, lasciando case allagate, alberi sradicati e strade impraticabili. Le autorità cercano di coordinare gli aiuti mentre la popolazione si confronta con i danni e le difficoltà quotidiane. La situazione resta critica, e i soccorsi devono intervenire subito.

Madagascar in ginocchio dopo il ciclone Gezani: un’emergenza umanitaria e la fragilità di un’isola vulnerabile. Il Madagascar è stato devastato dal ciclone Gezani, che ha causato vittime, dispersi e danni ingenti a circa 300.000 persone. La tempesta, con venti fino a 185 kmh e raffiche a 270 kmh, ha colpito l’isola il 12 febbraio 2026, aggravando una situazione già precaria e sollevando interrogativi urgenti sulla vulnerabilità del paese ai cambiamenti climatici. La furia di Gezani e l’impatto sulle comunità. Il ciclone Gezani si è abbattuto sul Madagascar con una violenza inaudita, scoperchiando tetti, sradicando alberi e distruggendo infrastrutture vitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un nuovo ciclone ha colpito Madagascar.

Un tifone ha attraversato l'est dell'isola causando almeno venti vittime.

