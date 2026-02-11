Un nuovo ciclone ha colpito Madagascar. Gezani, con venti oltre i 195 kmh, ha portato morte e distruzione. Almeno nove persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite. Le strade sono state devastate e la paura si diffonde tra la popolazione. La situazione resta critica mentre i soccorsi cercano di intervenire.

Almeno nove persone sono morte e altre 19 risultano ferite in Madagascar, dopo che il ciclone tropicale Gezani ha colpito l’isola con venti che hanno superato i 195 chilometri all’ora. Il servizio meteorologico del Madagascar ha avvertito della possibilità di inondazioni e frane mentre sull’isola si iniziano a contare i danni, con molti edifici che sono crollati e alberi che sono caduti in mezzo alla strada. Questo articolo Madagascar, il ciclone Gezani colpisce l'isola con venti oltre i 195 kmh: la devastazione per le strade proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Madagascar, il ciclone Gezani colpisce l'isola con venti oltre i 195 km/h: la devastazione per le strade

Approfondimenti su Madagascar Ciclone

Oggi, martedì 20 gennaio, il Sud Italia è interessato dall’allerta meteo rossa e arancione a causa del ciclone Harry.

Un ciclone tropicale si è abbattuto sulla costa orientale di Madagascar, provocando almeno nove vittime.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Madagascar Ciclone

Argomenti discussi: Allarme qualità dell'aria interna: tempesta tropicale Gezani; Meteo Veneto: veloci perturbazioni atlantiche tra mercoledì e giovedì con piogge e un po' di neve in montagna. Nel weekend arriva il ciclone di San Valentino; Il Ciclone Gezani flagella il Madagascar, situazione drammatica: landfall distruttivo a Toamasina, allarme alluvioni e frane; Meteo Lazio: due perturbazioni atlantiche tra mercoledì e giovedì con maltempo anche intenso. Tregua venerdì, nel weekend di nuovo maltempo con il ciclone di San Valentino.

Madagascar, il ciclone Gezani colpisce l'isola con venti oltre i 195 km/h: la devastazione per le strade(LaPresse) Almeno nove persone sono morte e altre 19 risultano ferite in Madagascar, dopo che il ciclone tropicale Gezani ha colpito l'isola ... stream24.ilsole24ore.com

Mostruoso: il ciclone Gezani colpisce il Madagascar, segnalando gravi danniAscolta questo articolo | 3 minuti informazioni Il servizio meteorologico nazionale del Madagascar ha affermato che si prevede che venti violenti e forti piogge continueranno mentre il ciclone Gezani ... oltrelalinea.news

Il Ciclone Gezani devasta il Madagascar: almeno 9 morti e venti oltre i 195 km/h - facebook.com facebook

Ciclone tropicale GeZani-26 colpisce il Madagascar: forti venti e piogge intense sull’isola x.com