macerata col cuore notaresco resta sotto

La Maceratese conquista tre punti contro il Notaresco, che resta sotto in classifica, a causa delle reti segnate nella ripresa. La squadra di casa mantiene il possesso palla e agisce con determinazione, sfruttando le occasioni create in attacco. Il match si anima nel secondo tempo, quando la Maceratese segna prima e poi consolida il risultato. I tifosi locali festeggiano il successo, mentre i visitantes cercano nuove strategie per migliorare la posizione in classifica.

Maceratese 2 Notaresco 1 MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardini; Ciattaglia, Siniega, Lucero, Perini; Ambrogi (20’ st Papa), De Angelis; Marras (37’ st Morganti), Sabattini (30’ st Nasic), Osorio (27’ st Gagliardi); Ciabuschi (37’ st Cirulli). A disp.: Prugni, Mastrippolito, Marchegiani, Gironella. All. Possanzini. NOTARESCO (4-4-2): Boccanera; Pulsoni (30’ st Gaetani), Formiconi, Quacquarelli, Palazzese (25’ st Tataranni), Di Cairano (1’ st Belli), Arrigoni, Pistillo, Forcini (1’ st Zancocchia), Andreassi (30’ si Di Sabatino), Paudice. A disp.: Perri, Taddei, Lucchino, Di Giampietro. All. Vagnoni. Arbitro: Spagnoli di Tivoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bimbo col cuore bruciato: medici, "stabile ma grave, resta in lista trapianti"Un bambino di due anni e mezzo, che ha subito un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre all'Ospedale Monaldi di Napoli, è ancora in condizioni critiche.

Bambino col cuore “bruciato”: Tommasino resta in lista trapianto tra pareri opposti e indaginiTommasino, un bambino di cinque anni con il cuore danneggiato, resta in lista per il trapianto dopo essere stato in terapia intensiva per 50 giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Colori, tamburi e draghi danzanti nel cuore di Macerata! Il Capodanno Cinese 2026 ha acceso il centro storico con il corteo partito da Piazza Annessione e l’arrivo in Piazza Mazzini, trasformata per un pomeriggio nella “Città Cinese” tra spettacoli, stand e - facebook.com facebook