Bambino col cuore bruciato | Tommasino resta in lista trapianto tra pareri opposti e indagini

Tommasino, un bambino di cinque anni con il cuore danneggiato, resta in lista per il trapianto dopo essere stato in terapia intensiva per 50 giorni. La sua famiglia ha chiesto ai medici un intervento urgente, ma ci sono ancora discussioni tra gli specialisti sulla priorità e le modalità dell’operazione. Nel frattempo, il piccolo si trova attaccato a un dispositivo che cerca di sostenere la sua vita, mentre le sue condizioni restano delicate e stabili solo in apparenza.

Il bimbo è da 50 giorni attaccato alla macchina. "Ad oggi le condizioni del piccolo paziente restano stabili in un quadro di grave criticità". La frase, asciutta e clinica, arriva dall'Azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l' Ospedale Monaldi. Ma dietro quelle parole c'è la storia di Tommasino, due anni appena, da oltre cinquanta giorni attaccato a una macchina cuore-polmone dopo aver ricevuto, il 23 dicembre scorso, un organo danneggiato da una errata conservazione. Un cuore definito "bruciato" dal ghiaccio secco. Un'immagine che pesa come un macigno. Quali sono oggi le condizioni di Tommasino all'ospedale Monaldi di Napoli?. Cuore bruciato, l'ospedale dei Colli: "Le condizioni del bimbo sono critiche. Ma resta in lista per il trapianto" Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili» L'ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito. Bambino con il cuore bruciato, per il medico legale non può subire un nuovo trapianto. La famiglia: Vogliamo un secondo parere. Il ministero: Primo della lista in Italia; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Il bambino che ha ricevuto il cuore bruciato è in fin di vita. La mamma: Nuovo trapianto subito o morirà; Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici. Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco per trapianto a bambino: sospesi due medici Bambino col cuore bruciato, l'annuncio del legale della famiglia: Per l'ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile La drammatica vicenda che vede protagonista un piccolo paziente e la sua famiglia ha inizio tra le corsie del dipartimento cardiochirurgico dell'ospedale Il bimbo con il cuore "bruciato" «non è più trapiantabile». Commosso in diretta tv il conduttore Federico Ruffo: «Mai come ora non so cosa dirle, mi creda» Il bimbo trapiantato col cuore "bruciato" a Napoli non è più operabile, dice l'ospedale Bambino Gesù. Lacrime in diretta tv alla notizia