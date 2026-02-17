Un bambino di due anni e mezzo, che ha subito un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre all'Ospedale Monaldi di Napoli, è ancora in condizioni critiche. I medici confermano che la sua situazione resta grave, anche se stabile, e il piccolo rimane in lista per un eventuale nuovo trapianto. Il bambino ha subito un’ustione al cuore, una complicazione molto seria, e i medici monitorano attentamente ogni suo movimento.

AGI - Le condizioni del bambino di due anni e mezzo ricoverato all' Ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre non presentano variazioni significative e restano stabili, in un quadro di grave criticità. A comunicarlo è l' Azienda Ospedaliera dei Colli nel bollettino medico quotidiano. Il bambino continua a essere ricoverato in terapia intensiva, sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Il paziente permane dunque in lista trapianto fino a nuova valutazione. Le strutture che ad ora hanno dato conferma di presenza all' Heart Team organizzato dall'Azienda Ospedaliera dei Colli per la tarda mattinata di domani sono: Azienda Ospedaliera Pediatrica Bambino Gesù di Roma (professor Lorenzo Galletti e dottoressa Rachele Adorisio), Azienda Ospedaliera Università di Padova (professor Giuseppe Toscano), ASST Papa Giovanni XXIII - Ospedale di Bergamo (dottor Amedeo Terzi), Ospedale Regina Margherita di Torino (professor Carlo Pace Napoleone). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bimbo col cuore bruciato: medici, "stabile ma grave, resta in lista trapianti"

Caso cuore bruciato, il piccolo Tommaso resta nella lista trapianti: è stabile, ma graveLa Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati dopo che l’equipe dell’ospedale Monaldi ha eseguito un espianto a Bolzano e un successivo trapianto a Napoli, causando le complicazioni che hanno coinvolto il piccolo Tommaso, ora stabile ma ancora in condizioni gravi.

Bimbo con il cuore bruciato: “Resta in lista trapianti, mercoledì consulto nazionale”Un bambino di due anni e mezzo, rimasto con il cuore gravemente danneggiato dopo un trapianto fallito, resta in lista di attesa per un nuovo intervento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.