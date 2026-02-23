' Ma per fortuna che c' era il Gaber' Gioele Dix rende omaggio all' indimenticato cantautore

Gioele Dix ha deciso di rendere omaggio a Gaber dopo aver scoperto che il cantautore ha ispirato molte sue battute. Durante lo spettacolo al Teatro Barattoni di Ostellato, l’attore racconta aneddoti personali e ripropone alcune delle canzoni più iconiche di Gaber. La serata si concentra sul legame tra il musicista e la cultura italiana, attirando un pubblico curioso di rivivere quei momenti. La rappresentazione si preannuncia ricca di emozioni e ricordi.

Sabato 28 (ore 21), presso il Teatro Barattoni di Ostellato, andrà in scena lo spettacolo ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber’. Gioele Dix renderà omaggio all’intelligenza, alla poesia e alla forza espressiva di Giorgio Gaber, portando in scena uno spettacolo intenso, ironico e commovente. Un tributo personale e teatrale che ripercorrerà il pensiero e la musica di Gaber, tra monologhi, canzoni e riflessioni che resteranno più che mai attuali. Attraverso la sua voce e la sua sensibilità artistica, Gioele Dix restituirà il valore profondo di un autore che ha saputo raccontare l’uomo moderno con lucidità e umanità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

’Ma per fortuna che c’era il Gaber’. Venerdì a Bomporto l’omaggio di Gioele DixVenerdì a Bomporto, Gioele Dix rende omaggio a Giorgio Gaber in occasione del ventennale della sua scomparsa.

In ricordo di Giorgio Gaber, arriva Gioele Dix al teatro di BomportoIl teatro di Bomporto apre la stagione 20252026 con un omaggio a Giorgio Gaber, attraverso lo spettacolo “Ma per fortuna che c’era il Gaber” di e con Gioele Dix.

