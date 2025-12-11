In ricordo di Giorgio Gaber arriva Gioele Dix al teatro di Bomporto

Il teatro di Bomporto apre la stagione 2025/2026 con un omaggio a Giorgio Gaber, attraverso lo spettacolo “Ma per fortuna che c’era il Gaber” di e con Gioele Dix. L’evento, in programma venerdì 12 dicembre, propone un viaggio tra inediti e memorie del celebre artista, rendendo omaggio alla sua figura e al suo contributo alla musica e alla cultura italiana.

