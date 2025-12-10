’Ma per fortuna che c’era il Gaber’ Venerdì a Bomporto l’omaggio di Gioele Dix

Venerdì a Bomporto, Gioele Dix rende omaggio a Giorgio Gaber in occasione del ventennale della sua scomparsa. L’evento celebra il talento unico dell’artista, considerato da molti il migliore interprete delle aspirazioni dei giovani che desideravano cambiare il mondo, come cantava Gaber nelle sue canzoni.

In occasione del ventennale della scomparsa, Gioele Dix rende omaggio al talento inimitabile di Giorgio Gaber, l’artista da molti considerato come il migliore interprete delle aspirazioni di giovani che – per citare le parole di una sua canzone – "stavano cercando, magari con un po’ di presunzione, di cambiare il mondo". Grazie alla sua sensibilità (e a quella del suo straordinario compagno di scrittura Sandro Luporini), Gaber ha saputo intercettare gli umori di una generazione vitale, polemica, inquieta, spesso anticipandone contraddizioni e cambi di rotta. Un omaggio, quello di Gioele Dix, che propone il Teatro comunale di Bomporto, a cura di Ater Fondazione, venerdì, dopodomani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it