M5S sbotta | A Gallipoli niente inciuci elettorali Per Piteo insidia dalle manovre del Terzo Polo

Il Movimento 5 Stelle denuncia che a Gallipoli si evitino accordi segreti durante le elezioni, in risposta alle manovre del Terzo Polo secondo Piteo. La tensione tra le forze politiche cresce mentre le alleanze si fanno più complesse, complicando il quadro locale. Questa situazione alimenta sospetti e mette in discussione la trasparenza delle trattative. Gli attori politici si preparano a confrontarsi in un clima di incertezza crescente, lasciando aperta ogni possibilità di sviluppi.

Il referente pentastellato Alessandrelli stigmatizza le ipotesi di accordo del campo largo che viaggiano fuori dai tavoli ufficiali e coinvolgono la Lega. Intanto Padovano e Mita “corteggiati” per costruire un’alternativa al candidato del Pd. Le priorità di Nazaro per il rilancio GALLIPOLI – La quadratura del cerchio è sempre più ingarbugliata, soprattutto in clima pre-elettorale, nella città dove tutto può succedere. In attesa di sbrogliare la matassa sulle candidature ufficiali per il rinnovo della carica di sindaco e per il nuovo assetto del consiglio comunale di Gallipoli, arriva la strigliata del Movimento 5 stelle, non ancora coinvolto in maniera pregnante nelle contrattazioni elettorali del campo largo del centrosinistra gallipolino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Gallipoli 2026: Fratelli d’Italia in crisi, centrodestra diviso e Piteo sfida per il bis.Gallipoli si avvicina alle elezioni del 2026 con il centrodestra diviso e una sfida aperta tra i candidati.

Sola (M5s) sul parco nord: “I miracoli elettorali di MasciSola del Movimento 5 Stelle denuncia i problemi di Parco Nord a Pescara, attribuendoli alle promesse non mantenute di Masci durante la campagna elettorale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Il Terzo Polo non ha dubbi: "Se un amministratore di condominio si comportasse così, ce ne sbarazzeremmo" - facebook.com facebook

#Mps, #BancoBpm e #Mediobanca ridisegnano la mappa bancaria italiana tra governance, delisting e ipotesi terzo polo. Le analisi di #Righi, #Saldutti e #Giannini x.com