Sola M5s sul parco nord | I miracoli elettorali di Masci
Sola del Movimento 5 Stelle denuncia i problemi di Parco Nord a Pescara, attribuendoli alle promesse non mantenute di Masci durante la campagna elettorale. La questione del cantiere rimasto fermo da mesi e i costi cresciuti ha acceso un acceso confronto tra le parti. Nei giorni che precedono le elezioni comunali, il tema si fa sempre più caldo tra le polemiche politiche.
Parco Nord a Pescara: La Sfida di un Cantiere Tra Ritardi, Costi e la Campagna Elettorale. Pescara è al centro di un acceso dibattito politico a pochi giorni dalle elezioni comunali. Il Movimento 5 Stelle ha accusato l’amministrazione del sindaco Carlo Masci di aver avviato i lavori di riqualificazione del Parco Nord in condizioni problematiche, tra ritardi, costi lievitati e una copertura finanziaria tutt’altro che certa. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici e sull’effettiva sostenibilità del progetto. Un Progetto in Ritardo e Costoso. Il Movimento 5 Stelle, attraverso il suo capogruppo Paolo Sola, ha espresso forti riserve sull’avvio dei lavori, sottolineando un ritardo di oltre un anno rispetto al cronoprogramma iniziale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sola (M5s) sul parco nord: "I miracoli elettorali di Masci: annuncia un cantiere in ritardo di un anno e senza soldi per realizzarlo"
Sola (M5s) critica Carlo Masci per aver annunciato un cantiere nel parco Nord, che in realtà è in ritardo di un anno e senza fondi certi.
Sola (M5s) sul Parco Nord, amministrazione al bivio: "8 milioni di buco in bilancio o meno verde e più cemento"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sola (M5s) sul parco nord: I miracoli elettorali di Masci: annuncia un cantiere in ritardo di un anno e senza soldi per realizzarlo; Sola (M5s) sul parco nord: 'I miracoli elettorali di Masci: annuncia un cantiere in ritardo di un anno e senza soldi per realizzarlo'; Al via i lavori per la rigenerazione del parco nord (più di 4 ettari): previsti sport, natura e nuovi servizi [FOTO]; Masci annuncia il via ai lavori del Parco Nord, insorge l'opposizione.
Sola (M5s) sul parco nord: I miracoli elettorali di Masci: annuncia un cantiere in ritardo di un anno e senza soldi per realizzarloIl capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale critica l'annuncio dell'avvio dei lavori per la rigenerazione del parco nord di Pescara ... ilpescara.it
Sola (M5s) sul mercato ittico nel caos: Masci e il centrodestra hanno fallito, 200 famiglie vivono nell'incertezzaPaolo Sola del Movimento 5 Stelle attacca nuovamente la giunta comunale per la gestione del mercato ittico: Promesse, toppe e bugie ... ilpescara.it
Un solo mare una sola responsabilità. È stato un vero piacere inaugurare la prima edizione del Festival “Un solo mare” all’Auditorium Parco della Musica: un appuntamento prezioso che unisce scienza, cultura, educazione e responsabilità civile per ricordar facebook