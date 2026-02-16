Sola M5s sul parco nord | I miracoli elettorali di Masci

Sola del Movimento 5 Stelle denuncia i problemi di Parco Nord a Pescara, attribuendoli alle promesse non mantenute di Masci durante la campagna elettorale. La questione del cantiere rimasto fermo da mesi e i costi cresciuti ha acceso un acceso confronto tra le parti. Nei giorni che precedono le elezioni comunali, il tema si fa sempre più caldo tra le polemiche politiche.

Parco Nord a Pescara: La Sfida di un Cantiere Tra Ritardi, Costi e la Campagna Elettorale. Pescara è al centro di un acceso dibattito politico a pochi giorni dalle elezioni comunali. Il Movimento 5 Stelle ha accusato l’amministrazione del sindaco Carlo Masci di aver avviato i lavori di riqualificazione del Parco Nord in condizioni problematiche, tra ritardi, costi lievitati e una copertura finanziaria tutt’altro che certa. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici e sull’effettiva sostenibilità del progetto. Un Progetto in Ritardo e Costoso. Il Movimento 5 Stelle, attraverso il suo capogruppo Paolo Sola, ha espresso forti riserve sull’avvio dei lavori, sottolineando un ritardo di oltre un anno rispetto al cronoprogramma iniziale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sola (M5s) critica Carlo Masci per aver annunciato un cantiere nel parco Nord, che in realtà è in ritardo di un anno e senza fondi certi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.