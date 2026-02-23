Lutto nella politica italiana addio a un protagonista degli ultimi decenni

Un ex politico di rilievo, noto per aver guidato importanti riforme negli anni ’80 e ’90, è deceduto all’età di 86 anni. La causa è stata una lunga malattia che lo aveva debilitato negli ultimi mesi. Durante la sua carriera, ha occupato ruoli chiave nel governo e ha promosso iniziative significative per il paese. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel panorama politico italiano. La famiglia ha confermato il decesso in una breve nota.

Lutto nel mondo della politica italiana. È morto a 86 anni un protagonista della stagione istituzionale degli anni Ottanta e Novanta. La scomparsa segna la fine di un percorso pubblico lungo decenni, attraversato da importanti incarichi in una fase complessa della storia politica del Paese: fu eletto deputato e presidente di Regione. Il triste annuncio è arrivato domenica 22 febbraio dal capogruppo di Forza Italia alla Regione Lazio, Giorgio Simeoni, che ha voluto ricordarlo con parole di stima e affetto: "Prezioso amico, dall'acuta intelligenza e straordinaria abilità di mediazione. La sua lunga militanza pubblica, contrassegnata da anni di impegno istituzionale e politico, resterà nella memoria di chi ha condiviso con lui la passione per la cosa pubblica.

Lutto nella politica italiana, addio a un protagonista tra parlamento e regioneQuesta mattina si è spento un protagonista della politica italiana, una figura che ha attraversato il Parlamento e le Regioni.

“Si è spento oggi”. Lutto nella politica italiana, addio a un protagonista appassionato: l’annuncio arrivato oraÈ morto oggi a 92 anni l’ex parlamentare e giornalista nato a San Paolo Albanese.

