Lutto nella politica italiana addio a un protagonista tra parlamento e regione

Questa mattina si è spento un protagonista della politica italiana, una figura che ha attraversato il Parlamento e le Regioni. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare e apre una ferita nel mondo della politica nazionale. Molti ricordano le sue battaglie e il ruolo che ha avuto nel cambiare gli equilibri del Paese.

Un lutto silenzioso attraversa in queste ore la politica italiana, colpendo quell’area che ha segnato il passaggio tra la fine del Novecento e i nuovi equilibri istituzionali degli anni successivi. Se ne va una figura che ha accompagnato la cosiddetta seconda repubblica, lasciando dietro di sé una lunga stagione di impegno pubblico, amministrativo e culturale, riconosciuta anche da chi ne ha condiviso solo in parte il percorso. Si è spento all’età di 92 anni l’ex parlamentare Salvatore Mazzaracchio, politico e giornalista nato a San Paolo Albanese. La sua carriera è stata legata in modo profondo alla vita istituzionale del Mezzogiorno e, in particolare, alla Puglia, dove ha ricoperto incarichi di rilievo in una fase delicata di trasformazione del sistema politico regionale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è spento una figura di rilievo della politica italiana, esempio di impegno civile e dedizione.

È cresciuta l'ombra di dolore nel panorama politico italiano con la scomparsa di una figura di rilievo.

