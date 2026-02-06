È morto oggi a 92 anni l’ex parlamentare e giornalista nato a San Paolo Albanese. La notizia ha colpito il mondo politico, che ricorda un protagonista appassionato della scena italiana. La scomparsa di quest’uomo, legato soprattutto alla Puglia, ha aperto un coro di messaggi di cordoglio.

È morto a 92 anni l’ex parlamentare, politico e giornalista nato a San Paolo Albanese. La scomparsa dell’ex esponente istituzionale, legato in particolare alla Puglia, ha suscitato messaggi di cordoglio nel mondo politico. Nel corso della sua attività pubblica, Mazzaracchio ha attraversato diverse fasi della vita istituzionale italiana, con incarichi amministrativi e politici connessi soprattutto al Mezzogiorno e al contesto regionale pugliese. Lutto nella politica italiana: addio a Salvatore Mazzaracchio. La notizia riguarda la morte di Salvatore Mazzaracchio, figura che ha ricoperto ruoli nelle istituzioni nazionali e regionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Si è spento oggi”. Lutto nella politica italiana, addio a un protagonista appassionato: l’annuncio arrivato ora

Approfondimenti su San Paolo Albanese

Questa mattina si è spento un protagonista della politica italiana, una figura che ha attraversato il Parlamento e le Regioni.

La politica italiana e il mondo della ricerca scientifica piangono la scomparsa di Luigi ‘Gino’ Nicolais, figura di spicco che ha dedicato la sua carriera all’unione tra academia e istituzioni pubbliche.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Paolo Albanese

Argomenti discussi: Lutto, si è spento Nicola Salerno; Addio a Eva, il suo sorriso si è spento a 14 anni; Arte in lutto: è morto Italo Varisco, maestro trevigiano del vetro e del cristallo; Si è spento Silvio Bof, imprenditore di 53 anni.

Si è spento Fiorenzo Madella, storico organista di Castiglione OlonaLo storico organista, padre del maestro Matteo, si è spento all'età di 79 anni. Per tanti anni ha dato il suo contributo all'interno della Corale Santa Cecilia e per il Masolino Ensemble ... varesenews.it

Franco Menichelli si è spento: Campione Olimpico al corpo libero, l’Imperatore di Tokyo 1964 ci ha lasciatoFranco Menichelli ci ha lasciato: il Campione Olimpico di Tokyo 1964 al corpo libero si è spento nella notte a 84 anni. Uno dei ginnasti più celebri del ... oasport.it

Lutto nel mondo dell’artigianato: si è spento il grande Italo Varisco facebook

Lutto nel mondo della medicina barese: si è spento il prof. Luciano Cavallo, maestro della pediatria e dell’endocrinologia pediatrica - News x.com