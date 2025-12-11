Autostrada A4 e strade della provincia | i lavori in programma in questi giorni

In questi giorni sono in corso interventi di manutenzione sulle autostrade e strade della provincia di Verona, con lavori di rifacimento della pavimentazione che interessano diversi tratti. In particolare, sull'A4, si segnalano interventi tra i chilometri 248+000 e 252+000 in carreggiata Est, tra i caselli di Desenzano e Peschiera del Garda.

Grave incidente sull'autostrada A4: muore una donna, traffico in tilt - Incidente sulla A4: grave sinistro sull’autostrada provoca la morte di una donna nei pressi di Biandrate, traffico bloccato per ore. Lo riporta notizie.it

Quattro morti in scontro fra auto sulla A4, una era contromano - È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4 Torino- Secondo ansa.it