L’uomo che non c’è Il campo di battaglia della mascolinità

Un giovane di diciannove anni ha ammesso di aver ucciso una ragazza di diciassette, dicendo semplicemente: “non so perché l’ho fatto”. La causa del gesto sembra legata a problemi di fragilità emotiva e pressioni sociali. La vittima, conosciuta nel quartiere, aveva tentato di aiutarlo in passato. La polizia sta indagando sulle ragioni che hanno portato a un gesto così violento. La comunità si interroga sulle radici di questa violenza.

I dolori dei giovani uomini, sempre più soli, fragili e stretti fra l’imperativo dell’aggressività e l’assenza di nuovi modelli. Un libro di Manolo Farci Il ragazzo di diciannove anni che pochi giorni fa ha ucciso Zoe, di diciassette, ha confessato dicendo “non so perché l’ho fatto”. Gli uomini non stanno bene, hanno perso la loro sicurezza ontologica, non sanno più chi sono. Quel che resta degli uomini, edito da nottetempo, è l’ultimo libro uscito sulla crisi del maschio di cui si parla da tempo, ma l’autore Manolo Farci, sociologo della comunicazione, docente di Studi culturali e di genere all’Università di Urbino, riesce a darci una lettura fuori dagli specialismi, mettendosi in gioco lui stesso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

