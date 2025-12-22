Una serie francese sospesa tra commedia e dramma che racconta la crisi della mascolinità contemporanea e il potere delle donne attraverso un interesse comune e universale: il sesso È arrivata in Italia dopo aver fatto molto parlare di sè in Francia, Paese di provenienza: si chiama Escort Boys ed è la dramedy - in streaming nel catalogo gratuito di Mediaset Infinity con la prima stagione da 6 episodi - che regalerà un tocco assai malizioso alle vostre vacanze di Natale. Diretta da Ruben Alves, la serie è basata su un format israeliano, Milk & Honey, già venduto in tutto il mondo e con diversi remake all'attivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Escort Boys: su Mediaset Infinity una serie che racconta il sesso, la mascolinità e i desideri femminili

Leggi anche: Escort boys dal 5 dicembre su Mediaset Infinity: trama, cast e curiosità sulla nuova serie

Leggi anche: Escort boys stagione completa gratis su mediaset infinity

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Escort Boys, sesso e tabù nella nuova serie Mediaset che fa 'discutere': perché; Escort Boys: gratis su Mediaset Infinity la serie che sdogana il piacere femminile; I titoli delle feste Video; Io sono Farah: Episodio 26 - seconda parte Video.

“Escort Boys”, mettersi a nudo per una buona causa - La prima stagione dell’ironica e pungente serie francese “ Escort Boys ” sarà disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity dal 5 dicembre con tutti e sei gli episodi. sorrisi.com

"Escort Boys", trama e cast della serie disponibile su Mediaset Infinity - La serie francese "Escort Boys" è tra le principali novità entrate a dicembre nel catalogo della piattaforma streaming Mediaset Infinity. msn.com

Svelate il fascino di Escort Boys! - facebook.com facebook