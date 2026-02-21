L’Ungheria sospende il prestito di 90 miliardi di euro per l’Ucraina accusandola di ricatto | blocca il passaggio del petrolio

L’Ungheria ha deciso di sospendere un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina, accusandola di aver bloccato il passaggio del petrolio. Il governo ungherese sostiene che Kiev abbia danneggiato un oleodotto strategico, minando così le forniture energetiche russe. La scelta di interrompere il finanziamento arriva mentre si avvicinano le elezioni di aprile, aumentando le tensioni tra i due Paesi e sollevando dubbi sulle future relazioni. La decisione di Budapest potrebbe influenzare gli aiuti internazionali all’Ucraina.

L’Ungheria ha dichiarato che bloccherà un prestito d’emergenza di 90 miliardi di euro per l’Ucraina e ha accusato il Paese dilaniato dalla guerra di ricattare Budapest attraverso il danneggiamento di un oleodotto utilizzato per il transito del petrolio russo, inasprendo il confronto in vista delle elezioni di aprile. «L’Ucraina sta ricattando l’Ungheria bloccando il transito del petrolio in coordinamento con Bruxelles e l’opposizione ungherese, per creare interruzioni delle forniture in Ungheria e far salire i prezzi del carburante prima delle elezioni», gli ha fatto eco il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

