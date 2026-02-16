L' 8 marzo si tinge di giallo a Corte San Ruffillo arriva l' apericena con delitto

Il 8 marzo, Corte San Ruffillo organizza un’apericena con delitto, attirando appassionati di mistero e giochi di ruolo. La causa è il desiderio di offrire un modo diverso di festeggiare la giornata, coinvolgendo i partecipanti in un’indagine dal ritmo vivace. Durante la serata, gli ospiti potranno degustare cocktail e stuzzichini mentre cercano di scoprire chi ha commesso il delitto, tra indizi nascosti e sorprendenti colpi di scena.

L'8 marzo, Corte San Ruffillo si tinge di giallo per una serata tutta volta al mistero. Per l'occasione, infatti, la struttura ospiterà un “Apericena con delitto”, con un cold case da risolvere in compagnia, tra indizi e voglia di divertirsi. La serata avrà inizio alle ore 18. La partecipazione, comprensiva di calice di benvenuto, apericena e dessert ha un costo di 35 euro a persona e richiede 15 euro di caparra. Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a [email protected] o chiamare lo 0543 934674. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana🔗 Leggi su Forlitoday.it A Pisa la cena si tinge di giallo Venerdì 20 febbraio 2026, alle 20:00, nel Ristoro di Pisa, situato in Via Francesco Squartini, 4, nella zona di Ospedaletto, le luci del locale si illuminano di un colore insolito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alfonsine celebra l’8 marzo con un ricco programma dedicato ai diritti delle donne; Baritalia 2026 parte da Bergamo il 30 marzo! Manda la tua ricetta entro l’8 marzo; Festa della Donna, eventi in programma a Roma: biblioteche, teatri, cinema e musei statali(gratuiti): ecco cosa fare l’8 marzo; Pulsano, l’otto marzo tra storia e danza. Bellezza senza età: l’8 marzo a Varese una open class di trucco dedicata alle over 50Sabato 8 marzo, dalle 15 alle 18 un pomeriggio dedicato alle donne: consigli pratici di make-up con una professionista, aperitivo a tema e posti limitati su prenotazione ... varesenews.it La campagna per l’8 marzo che invita a non abbassare lo sguardo: Ribadiamo l’unicità e il valore di ogni donnaTorino e Roma uniscono forze e immaginazione per celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un'iniziativa ad alto impatto simbolico: a partire dalle 18 di oggi pomeriggio, la Mole ... quotidiano.net https://www.chioggianews24.it/in-piazza-san-marco-premiata-la-corte-dellelefante-bianco-la-maschera-piu-bella-del-2026/ - facebook.com facebook