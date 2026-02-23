L’ultimo messaggio di Eric Dane | i consigli alle figlie che hanno emozionato tutti i social

Eric Dane ha condiviso un messaggio toccante alle sue figlie, Billie e Georgia, poco prima di morire il 19 febbraio 2026. La causa della sua scomparsa è stata la SLA, una malattia che ha richiesto dieci mesi di cure intense. Nel suo ultimo appello, ha invitato le ragazze a vivere con coraggio e a non dimenticare mai di essere forti. Il suo messaggio ha fatto subito il giro dei social, toccando molte persone.
Eric Dane, l’attore americano noto per il ruolo del Dr. Mark Sloan in Grey’s Anatomy, ha lasciato un messaggio commovente alle figlie Billie e Georgia prima di morire il 19 febbraio 2026, all’età di 53 anni, dopo dieci mesi di lotta contro la SLA. In un’intervista rilasciata a Brad Falchuk per il format Netflix Famous Last Words, Dane si rivolge direttamente alle ragazze, condividendo le quattro lezioni che la malattia gli ha insegnato e offrendo un testamento emotivo e umano che va oltre il semplice addio. Tra ricordi di vacanze in spiaggia e momenti felici in famiglia, il suo monito è chiaro: vivere appieno, innamorarsi, scegliere bene le persone e lottare con dignità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

