L’ultimo messaggio di Eric Dane | i consigli alle figlie che hanno emozionato tutti i social

Eric Dane ha condiviso un messaggio toccante alle sue figlie, Billie e Georgia, poco prima di morire il 19 febbraio 2026. La causa della sua scomparsa è stata la SLA, una malattia che ha richiesto dieci mesi di cure intense. Nel suo ultimo appello, ha invitato le ragazze a vivere con coraggio e a non dimenticare mai di essere forti. Il suo messaggio ha fatto subito il giro dei social, toccando molte persone.

Eric Dane, l’attore americano noto per il ruolo del Dr. Mark Sloan in Grey’s Anatomy, ha lasciato un messaggio commovente alle figlie Billie e Georgia prima di morire il 19 febbraio 2026, all’età di 53 anni, dopo dieci mesi di lotta contro la SLA. In un’intervista rilasciata a Brad Falchuk per il format Netflix Famous Last Words, Dane si rivolge direttamente alle ragazze, condividendo le quattro lezioni che la malattia gli ha insegnato e offrendo un testamento emotivo e umano che va oltre il semplice addio. Tra ricordi di vacanze in spiaggia e momenti felici in famiglia, il suo monito è chiaro: vivere appieno, innamorarsi, scegliere bene le persone e lottare con dignità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Eric Dane, l’ultimo messaggio alle figlie: «Innamoratevi, lottate e vivete adesso»Eric Dane ha lasciato un messaggio alle sue figlie prima di morire, invitandole a innamorarsi, lottare e vivere intensamente.

Eric Dane, l’ultimo messaggio dell’attore di Grey’s Anatomy alle figlie prima di morire: «Non abbiate rimpianti nella vita» – Il videoEric Dane ha condiviso un messaggio toccante alle sue figlie prima della sua scomparsa, sottolineando l’importanza di vivere senza rimpianti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Eric Dane, l'ultimo messaggio dell'attore di Grey's Anatomy alle figlie prima di morire: Non abbiate rimpianti nella vita - Il video; Eric Dane, l’ultimo messaggio alle figlie: Innamoratevi, lottate e vivete adesso; Eric Dane, l'ultimo messaggio dell'attore a moglie e figlie: Combattete ragazze e tenete la testa alta; Bizzarone, l’ultimo messaggio di Davide ai suoi cari: La morte non è niente. Sono sempre io.

Il messaggio di Lindsey Vonn dopo l’incidente commuove il mondo: Sinner e Tamberi le rispondono così sui socialLa campionessa americana ha pubblicato un lungo messaggio sui social: L'unico fallimento sarebbe stato non provarci ... corrieredellosport.it

Juventus, Spalletti e le otto giornate di Madama, il messaggio dell'allenatore alla societàJuventus, arrivano otto giorni decisivi tra Champions e Serie A. Il quarto posto è fondamentale per la programmazione futura mentre Spalletti si dice già pronta al rinnovo. sport.virgilio.it

Leggo. . Da Capeside al Seattle Grace Hospital, nell’arco di appena otto giorni, il mondo della televisione ha dovuto dire addio a due volti che hanno segnato un’intera generazione. Eric Dane, l’affascinante e carismatico dottor Mark Sloan di Grey’s Anatomy, - facebook.com facebook

Morte Eric Dane, la raccolta fondi ha superato i 275 mila dollari x.com