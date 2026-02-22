Eric Dane l’ultimo messaggio alle figlie | Innamoratevi lottate e vivete adesso

Eric Dane ha lasciato un messaggio alle sue figlie prima di morire, invitandole a innamorarsi, lottare e vivere intensamente. Durante un’intervista con Brad Falchuk, ha condiviso le lezioni apprese dalla malattia, sottolineando l'importanza di non arrendersi e di mantenere la dignità. Dane ha anche ricordato loro di godersi ogni momento e di affrontare le sfide con coraggio. Il suo messaggio rimarrà come esempio di forza e determinazione.

«Ci ho provato, a volte sono inciampato. Ma ci ho provato. Nel complesso ci siamo divertiti un mondo. Ricordo tutte le volte che siamo stati in spiaggia: voi due, io e la mamma. A Santa Monica, alle Hawaii, in Messico. Vi vedo ancora giocare nell’oceano per ore, le mie creature d’acqua. Quei giorni erano il paradiso», esordisce Dane, solo in studio, prima di andare dritto al cuore del messaggio. «Voglio dirvi quattro cose che ho imparato da questa malattia, e spero che non vi limitiate ad ascoltarmi. Spero che mi sentiate davvero». «Primo: vivete adesso. Nel presente. È difficile, ma ho imparato a farlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Eric Dane, l’ultimo messaggio dell’attore di Grey’s Anatomy alle figlie prima di morire: «Non abbiate rimpianti nella vita» – Il videoEric Dane ha condiviso un messaggio toccante alle sue figlie prima della sua scomparsa, sottolineando l’importanza di vivere senza rimpianti.

Quando Eric Dane raccontò la malattia: "Combatterò fino all'ultimo respiro. Ho due figlie, vorrei vederle crescere"Eric Dane, noto attore di 53 anni, è morto a circa un anno dalla scoperta della sua sclerosi laterale amiotrofica, malattia che aveva annunciato pubblicamente.

