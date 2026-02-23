L’Ue lancia le etichette digitali per i prodotti europei avranno precedenza negli appalti

La Commissione europea ha proposto le etichette digitali per i prodotti europei, per favorire la trasparenza negli acquisti pubblici. Questa iniziativa mira a dare un vantaggio ai prodotti locali, facilitando la loro priorità negli appalti pubblici. Le etichette consentiranno ai consumatori e alle aziende di riconoscere facilmente i prodotti europei certificati. L’obiettivo è rafforzare la competitività delle imprese del continente e sostenere la produzione interna. La proposta ora passa alla fase di valutazione e discussione.

La Commissione europea sta lavorando alla bozza dell’ Industrial accelerator act, una legge che dovrebbe aiutare a rilanciare la manifattura europea. Oltre al Buy European per i settori strategici e a nuove aree di accelerazione industriale, sarà elaborato anche un sistema di etichette digitali che dovrebbe distinguere i prodotti Ue da quelli esteri. Queste etichette dovrebbero dare precedenza negli appalti nazionali e transnazionali. L’obiettivo è quello di avviare un circolo virtuoso che permetta alle industrie europee di recuperare fatturato e ricavi, investire quanto ottenuto e innovare per riacquistare la competitività persa negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Nuove regole AgID per le piattaforme digitali: ecco cosa cambia negli appalti pubbliciL'Agenzia per l'Italia Digitale ha aggiornato le Regole Tecniche per le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale con la Determinazione n.

