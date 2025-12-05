Come leggere le etichette alimentari nei prodotti per l’infanzia

Quando arriva il momento di introdurre i primi assaggi, ogni genitore si trova davanti a un mondo nuovo fatto di pappe, consistenze, odori. e scaffali pieni di prodotti che sembrano simili, ma che in realtà non lo sono. Saper leggere un’etichetta diventa un superpotere: un modo per capire la qualità degli alimenti, scegliere con consapevolezza e sentirsi più sicuri mentre il bambino muove i suoi primi passi verso l’alimentazione complementare. Le linee guida internazionali ricordano che la fase dello svezzamento dovrebbe iniziare intorno ai sei mesi, sempre dopo un confronto con il pediatra. È un passaggio graduale, in cui il latte resta il pilastro principale e i solidi arrivano per affiancarlo, non per sostituirlo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Come leggere le etichette alimentari nei prodotti per l’infanzia

