Nuove regole AgID per le piattaforme digitali | ecco cosa cambia negli appalti pubblici

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha aggiornato le Regole Tecniche per le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale con la Determinazione n. 267/2025, adottando la versione 2.0. Queste nuove disposizioni modificano le modalità di gestione e utilizzo delle piattaforme digitali negli appalti pubblici, con l’obiettivo di migliorare trasparenza, efficienza e sicurezza nel settore. È importante conoscere le principali novità introdotte da queste regolamentazioni.

