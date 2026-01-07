Nuove regole AgID per le piattaforme digitali | ecco cosa cambia negli appalti pubblici
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha aggiornato le Regole Tecniche per le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale con la Determinazione n. 267/2025, adottando la versione 2.0. Queste nuove disposizioni modificano le modalità di gestione e utilizzo delle piattaforme digitali negli appalti pubblici, con l’obiettivo di migliorare trasparenza, efficienza e sicurezza nel settore. È importante conoscere le principali novità introdotte da queste regolamentazioni.
Con la Determinazione n. 2672025, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha aggiornato le Regole Tecniche per le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale, introducendo la versione 2.0. Il documento fissa nuovi standard a cui le piattaforme dovranno adeguarsi per garantire procedure più snelle, trasparenti e sicure nella gestione degli appalti pubblici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Le nuove regole per il check-in su Ryanair, ecco cosa cambia dal 12 novembre e cosa fare per evitare la multa da 55 euro
Leggi anche: Busta paga 2026, le nuove regole sullo stipendio: meno Irpef sul reddito, aliquote “speciali” su aumenti e premi. Ecco cosa cambia
Appalti Digitali: approvate le nuove Regole Tecniche per le Piattaforme (PAD); Visite mediche di controllo: un nuovo servizio digitale sulla Piattaforma PDND. Messaggio INPS; PNRR e visite mediche di controllo: nuova Piattaforma digitale dati.
Accessibilità: in arrivo nuove regole con l’European Accessibility Act. Aperta la consultazione pubblica - Dal 28 giugno 2025 entrano in vigore nuove norme per l’accessibilità digitale di prodotti servizi. disabili.com
I siti devono rimuovere gli annunci falsi dalle piattaforme: ecco le nuove regole UE contro le truffe online - L'Unione Europea introduce norme più rigide per rafforzare la sicurezza dei pagamenti digitali e la responsabilità di banche e piattaforme. multiplayer.it
Riders e piattaforme digitali: tutele, obblighi e nuove regole - Nell’approfondimento del 7 novembre 2025 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza l’evoluzione del lavoro tramite piattaforme digitali impone un ripensamento profondo delle tutele. ipsoa.it
Casco e luci posteriori, in arrivo nuove regole per i ciclisti: tutto sulla nuova proposta di legge x.com
Stop al transito in alcuni tratti di viale Teocrito e nuove regole di sosta nelle strade limitrofe - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.