Lucio Presta l’ha accusata di avere tradito Bonolis Sonia Bruganelli | Ossessione e ingratitudine
Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando una discussione pubblica tra i due. La motivazione di questa accusa sarebbe legata a comportamenti ritenuti ingiustificati nei confronti di Paolo Bonolis, con Presta che ha definito la sua ex collaboratrice “ossessionata e ingrata”. Nel frattempo, Bruganelli ha deciso di non entrare nel merito delle accuse, ma ha condiviso alcune stories sui social che sembrano essere una risposta indiretta all’agente. Una di queste immagini mostra una frase che invita a riflettere su chi si comporta con sincerità e chi invece agisce per motivi nascosti.
Sonia Bruganelli non entra nel merito delle accuse che le sono state rivolte da Lucio Presta a proposito dei presunti tradimenti ai danni di Paolo Bonolis, ma pubblica alcune stories che sembrerebbero essere proprio una risposta indiretta indirizzata all'agente.
Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta (ex agente di Bonolis): "Ingratitudine e ossessione"Sonia Bruganelli ha commentato duramente le accuse di ingratitudine e ossessione mosse da Lucio Presta, ex agente di Bonolis, che aveva criticato il suo modo di lavorare.
"Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino. Ci siamo allontanati per colpa sua": le rivelazioni di Lucio PrestaLucio Presta ha confessato che Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino, portando alla rottura tra loro.
