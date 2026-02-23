Lucio Presta è resa dei conti | Amadeus ha fallito in un’ora e gioca in Lega Pro le bizze di Heather Parisi le mogli che l’hanno esautorato

Lucio Presta critica Amadeus, accusandolo di aver fallito in un’ora e di giocare in Lega Pro, a causa di decisioni sbagliate sul palco. Denuncia anche le bizze di Heather Parisi e il ruolo delle mogli che, secondo lui, hanno indebolito la sua posizione. Presta rende noto il suo punto di vista attraverso un libro in cui rivela tensioni e strategie del mondo dello spettacolo. La sua voce si fa sentire in modo diretto e senza filtri.

Non è un semplice libro di memorie, è un regolamento di conti in piena regola. Lucio Presta, il manager che per decenni ha spostato gli equilibri del potere televisivo italiano, torna a far sentire la sua voce — o meglio, il suo ruggito — con l’uscita di L’uragano (edito da Piemme ). In un’intervista fiume al Corriere della sera, Presta non usa giri di parole (sempre affilate) o inutili perifrasi diplomatiche, anzi. «Io non brucio, io mi incendio», avverte sin dalle prime battute. E le fiamme lambiscono i nomi più altisonanti del piccolo schermo. Lucio Presta, il “tradimento” di Amadeus e l’ombra lunga delle mogli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Lucio Presta: “Amadeus? Sua moglie contro di me, ha fallito”. Gelo su Maria De FilippiLucio Presta ha criticato pubblicamente Amadeus, accusando sua moglie di aver tentato di sabotare la sua carriera.

Il libro esplosivo di Lucio Presta e il rapporto con Heather Parisi: "Quella notte a cercare una mela e del caprino"Lucio Presta ha scritto un libro che racconta la sua vita e il suo rapporto con Heather Parisi, rivelando momenti inaspettati e dettagli intimi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Lucio Presta riapre i conti con Bonolis e Amadeus; La Repubblica del Pettine: autobiografie, retroscena e il nuovo decoro del gossip; La Stampa, gli Agnelli e la resa dei conti: nella vendita spunta Margherita, e la guerra con John Elkann cambia scenario; Presta contro Bonolis, l’uragano perfetto: accuse, tradimenti e quella frase che ha fatto esplodere il loro sodalizio.

Lucio Presta, ancora bordate: Bruganelli? Smisurata sete di potere. Poi attacca Amadeus e svela il sogno SanremoIn occasione dell’uscita del suo ultimo libro L’Uragano, il manager ha rilasciato pungenti dichiarazioni su ex assistiti: da Paolo Bonolis ad Amadeus. libero.it

Lucio Presta: «Sonia Bruganelli nutre una smisurata sete di potere. Bonolis mi manca. Amadeus ha fallito, non è Fazio. Maria De Filippi irriconoscente»Intervista a Lucio Presta, manager di tanti personaggi della tv e autore di «L’uragano» (edito da Piemme). «Sogno di organizzare un ultimo Sanremo. Belen? Pensa più all'amore che al lavoro. La Rai e C ... corriere.it

«Per mesi non è uscita di casa, ha perso sedici chili. E da allora la sua carriera è completamente cambiata». Queste le parole di Lucio Presta, che ha raccontato al Corriere della Sera uno dei momenti più complicati vissuti insieme a Paola Perego. Dopo la chi - facebook.com facebook

Questa intervista a Lucio Presta è molto interessante. Pezzi del genere sono il motivo per cui continuo a essere abbonato al @Corriere, anche se la loro linea editoriale mi fa arrabbiare un giorno sì e l'altro no x.com