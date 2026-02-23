Lucio Presta | Amadeus? Sua moglie contro di me ha fallito Gelo su Maria De Filippi

Lucio Presta ha criticato pubblicamente Amadeus, accusando sua moglie di aver tentato di sabotare la sua carriera. La causa di questa dichiarazione deriva da tensioni personali e professionali che si sono acuite negli ultimi mesi. Presta ha affermato che le mosse di Maria De Filippi hanno peggiorato la situazione e hanno contribuito al suo fallimento. La polemica si fa sempre più intensa nel mondo dello spettacolo italiano.

Nel complesso e spesso imperscrutabile scacchiere della televisione italiana, sono poche le figure che sanno muovere le pedine con la precisione di Lucio Presta. Il manager dei divi, descritto da Roberto Benigni come il “più scaltro” del settore, ha deciso di rompere il silenzio e trasformarsi in un “incendio” mediatico. Attraverso le pagine del suo nuovo libro, L’uragano, Presta non si limita a ripercorrere una carriera costellata di successi, ma scaglia dardi affilati verso ex amici e colleghi, ridisegnando i contorni di alcuni dei divorzi professionali più chiacchierati degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

Lucio Presta contro Maria De Filippi: Ecco cosa è successo davvero!Lucio Presta ha raccontato la fine della sua collaborazione con Maria De Filippi, spiegando che la rottura risale al 2009 durante il Festival di Sanremo con Paolo Bonolis.

Lucio Presta spara a zero su Maria De Filippi: accuse pesanti, non risparmia nemmeno Lorella CuccariniLucio Presta critica duramente Maria De Filippi in un nuovo libro che sta facendo molto parlare.

Lucio Presta: «Io fatto fuori da Sonia Bruganelli e dalla moglie di Amadeus, sogno un ultimo Sanremo. E mi manca Bonolis»Lucio Presta non si sente più scaltro e nemmeno furbo. Non si è mai sentito invece Brucio Presta, come definito da ... msn.com

Lucio Presta: «Sonia Bruganelli nutre una smisurata sete di potere. Bonolis mi manca. Amadeus ha fallito, non è Fazio. Maria De Filippi irriconoscente»Intervista a Lucio Presta, manager di tanti personaggi della tv e autore di «L’uragano» (edito da Piemme). «Sogno di organizzare un ultimo Sanremo. Belen? Pensa più all'amore che al lavoro. La Rai e C ... corriere.it

Questa intervista a Lucio Presta è molto interessante. Pezzi del genere sono il motivo per cui continuo a essere abbonato al @Corriere, anche se la loro linea editoriale mi fa arrabbiare un giorno sì e l'altro no x.com

L'affondo su Sonia Bruganelli e pesantissimo. Lucio Presta non risparmia neanche Maria De Filippi. Cosa ha svelato sul loro rapporto - facebook.com facebook