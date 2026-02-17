Il libro esplosivo di Lucio Presta e il rapporto con Heather Parisi | Quella notte a cercare una mela e del caprino

Lucio Presta ha scritto un libro che racconta la sua vita e il suo rapporto con Heather Parisi, rivelando momenti inaspettati e dettagli intimi. Durante una serata, i due hanno condiviso un episodio particolare: una ricerca di mele e formaggi caprini sotto le luci di un ristorante. Quel momento ha svelato aspetti nascosti della loro amicizia e delle difficoltà affrontate nel mondo dello spettacolo.

Un'autobiografia esplosiva fin dal titolo. "L'uragano – Soli, fulmini e saette" (Piemme Ed.), il memoir di Lucio Presta, non tradisce le attese e si rivela un libro imperdibile per chi vuole davvero sapere cosa si muove dietro il mondo dello spettacolo ai più alti livelli, i retroscena, le amicizie, i litigi, i vezzi delle star. Il più importante agente del mondo dello spettacolo apre il suo cuore ai ricordi più esaltanti di una carriera incredibile che, da semplice ballerino, lo ha portato a confezionare ben 10 Festival di Sanremo ma anche a firmare pagine storiche della Tv italiana con gli interventi di Roberto Benigni, da molti anni suo fedele assistito.