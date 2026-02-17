Il libro esplosivo di Lucio Presta e il rapporto con Heather Parisi | Quella notte a cercare una mela e del caprino

Da milleunadonna.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucio Presta ha scritto un libro che racconta la sua vita e il suo rapporto con Heather Parisi, rivelando momenti inaspettati e dettagli intimi. Durante una serata, i due hanno condiviso un episodio particolare: una ricerca di mele e formaggi caprini sotto le luci di un ristorante. Quel momento ha svelato aspetti nascosti della loro amicizia e delle difficoltà affrontate nel mondo dello spettacolo.

Un’autobiografia esplosiva fin dal titolo. “L’uragano – Soli, fulmini e saette” (Piemme Ed.), il memoir di Lucio Presta, non tradisce le attese e si rivela un libro imperdibile per chi vuole davvero sapere cosa si muove dietro il mondo dello spettacolo ai più alti livelli, i retroscena, le amicizie, i litigi, i vezzi delle star. Il più importante agente del mondo dello spettacolo apre il suo cuore ai ricordi più esaltanti di una carriera incredibile che, da semplice ballerino, lo ha portato a confezionare ben 10 Festival di Sanremo ma anche a firmare pagine storiche della Tv italiana con gli interventi di Roberto Benigni, da molti anni suo fedele assistito. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

il libro esplosivo di lucio presta e il rapporto con heather parisi quella notte a cercare una mela e del caprino
© Milleunadonna.it - Il libro esplosivo di Lucio Presta e il rapporto con Heather Parisi: "Quella notte a cercare una mela e del caprino"

Verissimo, Heather Parisi parla del rapporto con le figlie Jacqueline e Rebecca

Heather Parisi: «Quando sono arrivata in Italia, ho subito una violenza. I miei gemelli hanno fatto homeschooling e sogno un rapporto sereno con tutte le mie figlie»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il traffico di esplosivi nei porti italiani. Inchiesta sui casi di Cagliari e La Spezia; Charlene di Monaco tradita e spendacciona, il libro svela scabrosi dettagli sul matrimonio con Alberto; Avvocato Ligas: un penalista affascinante e geniale al centro di un nuovo legal drama; Febbraio esplosivo su Amazon Luna: Alan Wake 2 gratuito per gli abbonati Prime Gaming.

Retroscena esplosivi su Harry e William: in arrivo il libro shockIn arrivo il libro che riapre il caso Harry-William: tensioni, decisioni contestate e retroscena destinati a far discutere. supereva.it