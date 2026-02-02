Fiamma Olimpica Quartetto Adorno e Mondovisioni | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Questa sera a Bergamo e dintorni ci sono diversi eventi da non perdere. La Fiamma Olimpica fa tappa in città, mentre al Cinema Teatro del Borgo si tiene la proiezione di Mondovisioni. In sala, invece, il Quartetto Adorno si esibisce alla Sala Piatti, offrendo un concerto che promette emozioni. Molti cittadini si stanno preparando a vivere una serata ricca di musica e cultura.

Il viaggio della Fiamma Olimpica nella città e nella provincia di Bergamo, il concerto del Quartetto Adorno alla Sala Piatti, Mondovisioni al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 2 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Prosegue il Viaggio della Fiamma Olimpica, che oggi farà tappa nella Bergamasca in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. In questa giornata simbolica, a portarla saranno volti legati al territorio: Martina Caironi, Giorgio Pasotti e Paola Magoni. La staffetta toccherà diversi comuni della provincia, raggiungendo anche la vetta della Grignetta e illuminando le Prealpi Orobie, prima di attraversare Villa d'Almè, Ponteranica, Alzano Lombardo, Nembro e Seriate.

