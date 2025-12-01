Mercatini spettacoli e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

I Villaggi di Natale al Piazzale degli Alpini e a Piazza Matteotti, la pista di pattinaggio in Piazzale degli Alpini, lo spettacolo “Propositiva 2.0” con Elena Di Cioccio all’Auditorium del Liceo Mascheroni, l’incontro con il giornalista Sebastiano Barisoni a Costa Volpino, il gruppo di lettura a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 1° dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

