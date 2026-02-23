Lucia Salcone morta in un incidente stradale | marito arrestato per omicidio premeditato

Lucia Salcone è morta in un incidente stradale, e il marito è stato arrestato con l'accusa di omicidio premeditato. Le indagini hanno rivelato che il veicolo coinvolto presentava segni di manomissione e che ci sarebbero stati conflitti tra i coniugi prima dell'incidente. La famiglia della vittima si è detta sconvolta e chiede giustizia. La procura ha disposto ulteriori verifiche per chiarire le cause esatte di quella tragica sera.