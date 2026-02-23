Lucia Salcone morta in un incidente stradale | marito arrestato per omicidio premeditato
Lucia Salcone è morta in un incidente stradale, e il marito è stato arrestato con l'accusa di omicidio premeditato. Le indagini hanno rivelato che il veicolo coinvolto presentava segni di manomissione e che ci sarebbero stati conflitti tra i coniugi prima dell'incidente. La famiglia della vittima si è detta sconvolta e chiede giustizia. La procura ha disposto ulteriori verifiche per chiarire le cause esatte di quella tragica sera.
Svolta nel caso della morte di Lucia Salcone, la 47enne morta in un presunto incidente stradale il 27 settembre 2024 sulla Strada Provinciale 13, in agro di San Severo, nel foggiano. Il marito della donna, Ciro Caliendo, 48 anni, noto imprenditore della zona, è stato arrestato questa mattina da parte della Squadra Mobile di Foggia con l’accusa di omicidio premeditato. La donna morì nell’auto che andò a fuoco in quello quello che apparve come incidente stradale: con lei nel veicolo anche il marito che si salvò. Alla Polizia, intervenuta sul luogo, Caliendo raccontò che l’auto avrebbe impattato contro un’altra vettura che veniva nel senso opposto di marcia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
