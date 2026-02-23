morta in incidente stradale arrestato marito per omicidio premeditato

Ciro Caliendo, 48 anni, ha ucciso sua moglie Lucia in un incidente stradale e poi è stato arrestato per omicidio premeditato. Le forze dell’ordine hanno ricostruito che l’uomo ha pianificato l’azione, portando la vettura contro la donna in modo intenzionale. La tragedia si è verificata lungo una strada di campagna, dove Caliendo ha agito con un gesto consapevole. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo il fatto.

La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato un incidente stradale simulato. Il sinistro avvenne lungo la provinciale 13 nelle campagne di San Severo, città di residenza dei coniugi. L'auto su cui Salcone viaggiava insieme al marito era andata a fuoco e il corpo della donna fu ritrovato carbonizzato. Il 48enne, indagato per l'omicidio già dalle settimane successive all'incidente, da stamattina è in carcere 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

