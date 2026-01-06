Stanno per sfrattarlo di casa Il grande del cinema in disgrazia | Ridotto così Scatta la raccolta fondi

Un noto attore di Hollywood si trova in difficoltà finanziaria e rischia lo sfratto. La sua situazione evidenzia come anche le star più celebri possano attraversare momenti complessi, lontani dai riflettori. Per supportarlo, è stata avviata una raccolta fondi. Questo episodio ricorda che, dietro il glamour, le difficoltà possono colpire chiunque, indipendentemente dal successo raggiunto.

Anche le star di Hollywood possono ritrovarsi sull’orlo dello sfratto, lontane dai riflettori e dalle passerelle del successo. È quanto sta accadendo al 73enne volto iconico del cinema americano e protagonista di film cult come “9 settimane e mezzo” e “L’anno del dragone”. L’attore, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, non pagherebbe da tempo l’affitto della sua abitazione a Los Angeles, accumulando un debito che avrebbe ormai raggiunto una cifra vicina ai 60mila dollari. Per tentare di arginare una situazione economica diventata sempre più complessa, lui ha scelto di affidarsi direttamente al sostegno del pubblico che lo ha seguito e amato nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Emergenza abitativa in via Lucera, scatta la raccolta fondi della Lega: "Ossigeno a chi è senza casa e certezze"

Leggi anche: Casa distrutta da un incendio, scatta la raccolta fondi online: "Hanno perso tutto, aiutiamo per un nuovo inizio"