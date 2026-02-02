Il Mezzolara vola in classifica grazie alla vittoria per 3-1 sul Massa Lombarda, con una tripletta di Salonia. La squadra di Zecchi sale a 49 punti, ora a nove lunghezze dalla Spal, che mercoledì prossimo affronterà la Comacchiese allo stadio Raibosola con l’obiettivo di ridurre il gap. Nel frattempo, il Medicina ha superato gli avversari e si avvicina ulteriormente alla zona alta della classifica.

Una tripletta di Salonia trascina il Mezzolara alla vittoria sul campo del Massa Lombarda (1-3 il punteggio) mettendo letteralmente le ali alla squadra di Zecchi che raggiunge quota 49 punti, a +9 sulla Spal che mercoledì prossimo allo stadio Raibosola contro la Comacchiese dovrà assolutamente fare bottino pieno per accorciare le distanze. Ma non è tutto, perché il tris calato della capolista contro il Massa Lombarda non è l’unica notizia negativa di giornata per la squadra di Parlato che in seguito al successo ottenuto in rimonta dal Medicina Fossatone sul Mesola – sempre per 3-1 – scivola momentaneamente in terza posizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Mezzolara vola a più nove. Anche il Medicina sorpassa

Approfondimenti su Mezzolara Spal

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un cambiamento nel panorama elettorale italiano, con il campo progressista che raggiunge il 48% e supera il centrodestra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mezzolara Spal

Argomenti discussi: Il Mezzolara vola a più nove. Anche il Medicina sorpassa; Ars et Labor scivola al 3 posto: il Medicina sorpassa, classifica critica; Eccellenza, girone B. Ars et Labor Ferrara, esonerato mister Di Benedetto; Ars et Labor, Gadda al posto di Di Benedetto? La società: Valutiamo.

Mezzolara supera il Santarcangelo e vola a +6 in vetta: Ars et Labor, pari con il MedicinaIl Mezzolara batte 2-1 il Santarcangelo e vola a +6 in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza. L'Ars et Labor infatti non è andata oltre al 2-2 in casa, con la terza forza del girone, il Med ... altarimini.it

In fuga Il Mezzolara è a +6 sull’ex SpalEccellenza Con la vittoria i ragazzi di Zecchi blindano il primo posto e sognano in grande grazie al Medicina che ferma al ’Mazza’ i ferraresi ... ilrestodelcarlino.it