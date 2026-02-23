Luca Bizzari porta in scena uno degli spettacoli più apprezzati della drammaturgia italiana

Luca Bizzari ha portato in scena “Il medico dei maiali”, uno spettacolo molto amato della drammaturgia italiana, per il successo ottenuto durante la prima tappa a Monfalcone. La causa è il forte interesse del pubblico e la qualità della rappresentazione, che ha attirato numerosi spettatori. Venerdì 27 febbraio, lo spettacolo arriva al Teatro Candoni di Tolmezzo, mentre il giorno successivo va in scena all’Auditorium di San Vito al.

Dopo la prima tappa a Monfalcone, la tournée nel Circuito Ert de Il medico dei maiali, uno degli spettacoli più apprezzati della nuova drammaturgia italiana, approda in Friuli venerdì 27 febbraio al Teatro Candoni di Tolmezzo, sabato 28 febbraio all'Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento, domenica 1 marzo al Teatro Modena di Palmanova e lunedì 2 marzo al Teatro Benois De Cecco di Codroipo. Tutte le serate avranno inizio alle 20.45. Scritto e diretto da Davide Sacco e interpretato da Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Marino e Luigi Cosimelli, il testo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2.