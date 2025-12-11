Pioggia di stelle cadenti in arrivo | sarà uno degli spettacoli più belli mai visti

Ilgiornale.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima settimana ci attende uno degli spettacoli celesti più affascinanti: una pioggia di stelle cadenti che riempirà il cielo notturno di luci brillanti. Un evento imperdibile per gli appassionati di astronomia e per chi desidera vivere un momento di magia sotto le stelle. Preparatevi a godere di uno spettacolo naturale unico e suggestivo.

Un bellissimo spettacolo celeste si prepara per la prossima settimana: fra qualche giorno, infatti, assisteremo alla meraviglia di una pioggia di stelle cadenti che illumineranno il cielo notturno. Lo Spazio ci delizierà ancora, dopo la bellissima superluna e le eclissi. Stavolta sarà il turno delle stelle. Si tratta, nello specifico, delle Ursidi, un sciame meteorico di rara bellezza che ci regalerà un meraviglioso spettacolo pochi giorni prima del Natale. Stando a quanto riferito dagli esperti in materia, la data da segnare sul calendario è quella del 16 dicembre. Sarà solo il primo di una serie di giorni in cui sarà possibile assistere al passaggio di qualche stella: lo sciame meteorico, infatti, durerà per qualche giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pioggia di stelle cadenti in arrivo sar224 uno degli spettacoli pi249 belli mai visti

© Ilgiornale.it - Pioggia di stelle cadenti in arrivo: sarà uno degli spettacoli più belli mai visti

pioggia stelle cadenti arrivoPioggia di stelle cadenti in arrivo: sarà uno degli spettacoli più belli mai visti - Un bellissimo spettacolo celeste si prepara per la prossima settimana: fra qualche giorno, infatti, assisteremo alla meraviglia di una pioggia di stelle cadenti che illumineranno il cielo notturno. Lo riporta ilgiornale.it

pioggia stelle cadenti arrivoASTRONOMIA – Arrivano le “Geminidi”, le stelle cadenti di dicembre - Piccola guida allo sciame meteorico più spettacolare dell’anno e alla pioggia di stelle che ci attende nel 2026 ... Da quotidianocanavese.it