AC Hotel Milano | com' è uno degli hotel più iconici in città tra Porta Garibaldi e Porta Nuova

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Situato tra Porta Garibaldi e Porta Nuova, l'AC Hotel Milano si presenta come uno degli hotel più iconici della città. Tra quartieri in evoluzione, esposizioni autunnali e viste panoramiche sullo skyline milanese, l'hotel offre un'esperienza unica, diventando un punto di osservazione privilegiato sulla Milano in continua trasformazione.

ac hotel milano com 232 uno degli hotel pi249 iconici in citt224 tra porta garibaldi e porta nuova

© Vanityfair.it - AC Hotel Milano: com'è uno degli hotel più iconici in città tra Porta Garibaldi e Porta Nuova

Tra quartieri in trasformazione, mostre d’autunno e skyline panoramici, un hotel che diventa punto d’osservazione sulla Milano che cambia. Vanityfair.it

AC Hotel Milano by Marriott

Video AC Hotel Milano by Marriott