Lotto a Genova la vincita più alta del 2026 finora

Liguria in festa con il Lotto. Nel concorso di sabato 21 febbraio 2026, come riporta Agipronews, si festeggia a Genova con una vincita da 450mila euro, la più alta del 2026 in tutta Italia. Il fortunato giocatore ha centrato un terno sulla ruota di Cagliari (1-2-53) con una giocata da 100 euro, con la schedina vincente giocata in via Giovanni Torti. Da segnalare venerdì 20 febbraio un altro colpo a Genova, questa volta da 12.500 euro, in via Piave. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 225 milioni di euro dall'inizio del 2026. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lotto: in Campania la vincita più alta dall’inizio dell’annoUn giocatore di Aversa, in Campania, ha vinto 222 mila euro al Lotto martedì 17 febbraio, perché ha scelto i numeri giusti.

Lotto, colpo da 140mila euro a Nettuno: è terza vincita più alta dell’annoNettuno, 13 febbraio 2026 – Il Lazio torna protagonista con il Lotto.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 21 febbraio 2026: numeri vincenti e JackpotEstrazione Lotto, 10eLotto e Superenalotto sabato 21 febbraio 2026, numeri vincenti concorso Sisal n.31/2026. Ultime notizie oggi, quote e jackpot ... ilsussidiario.net

Lotto e 10eLotto, l’estrazione del 17 febbraioC’è un numero che più di tutti ha lasciato il segno nell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 17 febbraio. È il 40, autentico protagonista di giornata: ... cronachedellacampania.it

