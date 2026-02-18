Lotto | in Campania la vincita più alta dall’inizio dell’anno

Un giocatore di Aversa, in Campania, ha vinto 222 mila euro al Lotto martedì 17 febbraio, perché ha scelto i numeri giusti. La sua giocata si è rivelata la più alta in regione dall’inizio dell’anno. La vincita, che ha sorpreso molti, rappresenta il premio più consistente conquistato in Campania in questi mesi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Esulta la Campania con il Lotto: nel concorso di martedì 17 febbraio ad Aversa un fortunato giocatore si è assicurato una vincita da ben 222.826,09 euro grazie al Simbolotto. La vincita, che è più alta dell'anno, è stata registrata nel punto vendita di Via Giuseppe Verdi. A Napoli, inoltre, da segnalare una vincita da 10mila euro grazie all'ambo 14-30 sulla ruota del capoluogo campano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6 milioni di euro, per un totale di 205,4 milioni di euro da inizio 2026. 10eLotto: in Campania vinti 120mila euro Esulta la Campania nel 10eLotto con una doppietta da 120mila euro: nel concorso di martedì 17 febbraio centrata una vincita da 100mila euro a Circello, in provincia di Benevento, grazie a un "8" Doppio Oro e una giocata da 3 euro in Contrada Campanaro, a cui si somma un premio da 20mila euro a Napoli in via dell'Epomeo.