Lotta il ravennate Rivalta si conferma campione italiano assoluto | Portuali sul podio della classifica per club

La squadra di lotta del Csrc Portuali Ravenna si è distinta ai Campionati Italiani, ottenendo il terzo posto assoluto a Lido di Ostia. La competizione ha visto la partecipazione di circa 120 atleti provenienti da quaranta club diversi, confermando il livello competitivo del team e il valore della disciplina nel contesto sportivo italiano.

All'oro si aggiungono le due medaglie di bronzo vinte da Michele Zicche e da Francesco Bellino nei kg 72, che hanno ceduto il passo di strettissima misura solo ai titolari di categoria, tra l’altro appartenenti ai gruppi sportivi delle forze armate che praticano questo sport da professionisti. Inoltre ha partecipato alla gara anche Andrea Fabbri nei kg 67, al primo anno nella classe Juniores (Under 20), ma che ha dimostrato un buon livello ottenuto con un grande impegno nella preparazione in palestra. Lotta, i giovani Portuali conquistano due argenti in Austria. Oro per Rivalta all’Open d’Italia Una tappa del Giro d'Italia in Romagna? Le indiscrezioni su una partenza nel Ravennate🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Portuali Lotta, i giovani Portuali conquistano due argenti in Austria. Oro per Rivalta all’Open d’Italia I giovani portuali del Csrc Portuali Ravenna tornano a casa con risultati di rilievo da due importanti eventi. La città del mondo dove si mangia meglio è Napoli: podio della classifica tutto italiano Napoli si conferma come la città del mondo con la miglior cucina, conquistando il primo posto nella classifica delle 100 Migliori Città del Cibo di Taste Atlas. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ravenna Portuali Argomenti discussi: Lotta, il ravennate Rivalta si conferma campione italiano assoluto: Portuali sul podio della classifica per club; Assoluti di Lotta: a Ostia i titoli della greco-romana 2026; Lotta, assegnati i titoli italiani assoluti nella greco-romana. Lotta, il ravennate Rivalta si conferma campione italiano assoluto: Portuali sul podio della classifica per clubIl prestigioso risultato per i ravennati è stato ottenuto grazie alla medaglia d’oro vinta da Leon Rivalta, categoria kg 87, che ha battuto tutti gli avversari per superiorità tecnica prima del limite ... ravennatoday.it Tutela agroalimentare,ambientale e lotta alle infiltrazioni mafiose - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.