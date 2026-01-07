Lotta pioggia di medaglie per i ragazzi dei Portuali al torneo internazionale di Cesenatico

Si è concluso a Cesenatico il torneo internazionale di lotta olimpica “Memorial Pasi”, svoltosi il 3 e 4 gennaio. Organizzato dal Club Atletico Faenza, ha visto la partecipazione di circa 180 giovani atleti under 15 e under 20, provenienti da oltre 20 squadre italiane e cinque paesi. I ragazzi dei Portuali hanno ottenuto una notevole quantità di medaglie, confermando il loro valore e impegno nel settore.

Si è concluso il torneo internazionale di lotta olimpica "Memorial Pasi", svolto sabato e domenica 3 e 4 gennaio a Cesenatico, organizzato dal Club Atletico Faenza, dove hanno partecipato 180 atleti circa delle classi under 15 ed under 20, appartenenti a oltre 20 squadre italiane e a 5.

